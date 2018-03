Moins de malades de longue durée en 2018 ?

La semaine dernière, la ministre de la santé Maggie De Block se félicitait d’une croissance moins forte que prévue du nombre de malades de longue durée. Fin 2017, ils étaient 6.500 de moins qu’attendu. En 2018, ils devraient être 13.500 de moins, selon la ministre.

e nombre de malades de longue durée a explosé ces dernières années, représentant un coût de 8 milliards d’euros pour l’Etat, soit plus que le chômage. Ils étaient 340.000 dans le cas début 2015 et sont désormais près de 400.000.

En 2016, la croissance a été plus forte qu’attendue, mais la tendance s’est inversée depuis début 2017, selon la ministre. Il y aura, fin 2018, 13.556 cas de moins que prévu, sous l’effet du trajet de réintégration mis en place, selon elle.

Celui-ci prévoit, après avoir envisagé un retour auprès de l’ancien employeur, une enquête médico-sociale pour estimer si un accompagnement ou une formation est nécessaire en vue d’un reclassement.

Un trajet efficace ?

Mis en place en décembre 2016, ce trajet de retour élaboré spécialement par un médecin du travail, a connu un succès limité durant sa première année.

Les malades de longue durée sont souvent renvoyés trop tard vers un médecin du travail, et 60 % des personnes interrogées ont finalement démissionné, indiquait VRT NWS fin janvier sur base d’une étude de l’IDEWE.

Mais le ministre de l’Emploi Kris Peeters estime que cette conclusion est prématurée. « Les tendances provisoires montrent qu’en 2017, pas mal de trajets de réintégration ont été lancés par des médecins du travail des services de prévention, environ 12.000 », indique son cabinet.

Le nombre de trajets terminés avec succès reste par contre limité, mais “les nouveaux chiffres d’IDEWE permettent d’espérer une amélioration, vu qu’ils montrent que dans près de 30 % des cas, un emploi adapté a été proposé”, explique le ministre qui estime que la réintégration requiert un changement de mentalité qui prendra encore du temps.

Deux-tiers inaptes à retravailler

Il serait donc trop tôt pour tirer des conclusions de ces chiffres. Mais selon la CSC, plus de deux-tiers des malades de longue durée sont tout simplement inaptes à retravailler. Selon les chiffres du syndicat concernant les six premiers mois de 2017, 5.408 demandes de parcours de réintégration avaient été introduites. Et pour 71 % des personnes concernées, elles étaient inaptes à retravailler selon le médecin du travail, et donc licenciées. Des chiffres qui avaient été confirmés par le ministre de l’Emploi.

Selon les syndicats, ces trajectoires de réintégration permettent surtout la possibilité aux employeurs de se débarrasser des travailleurs malades sans frais et sans préavis.

En attendant de nouveaux chiffres, le trajet de réintégration semble, pour l’instant, ne pas montrer toute son efficacité.