« Je sens qu’on croit en moi,

que mon avenir est ici »

Qui ? Elisabeth

Âge ? 29

Fonction ? Conseillère particulière

Entreprise ? Beobank

Quel est votre parcours au sein de Beobank ?

« J’ai commencé il y a bientôt trois ans au Beobank Service Center. Mon premier job ! Un travail qui ne correspondait pas aux études que j’avais suivies mais qui m’a offert l’opportunité de suivre des formations et d’acquérir de nouvelles compétences. Rapidement, j’ai eu l’occasion d’évoluer vers un job en agence. Depuis bientôt un an, je suis conseillère financière à l’agence d’Ixelles. L’expérience intermédiaire au Service Center m’a permis d’apprendre et de me familiariser aux produits bancaires, d’acquérir une belle expérience et ainsi, de me former au métier de banquier ».

Qu’est-ce qui vous plaît chez Beobank ?

« Beobank est une banque à taille humaine. La porte de tous les managers est toujours ouverte ce qui facilite le dialogue et l’échange. Régulièrement, nous organisons des team buildings et une fois par mois, après le bureau, nous nous retrouvons entre collègues. C’est une très chouette ambiance, conviviale et motivante qui correspond parfaitement à l’image de Beobank, une banque jeune et dynamique, avec de vraies valeurs. En plus, les initiatives et la prise de responsabilités sont stimulées ».

Qu’est-ce qui rend votre fonction intéressante ?

« J’apprends quotidiennement. Aucune journée ne se ressemble. Les défis ne cessent de s’enchaîner. Actuellement, je suis une formation complémentaire en investissements. À terme, j’aimerais me lancer dans un domaine qui me passionne, la formation. Mais aujourd’hui, ma priorité première est d’acquérir un niveau de connaissance avancé en produits d’investissement ce qui pourrait m’ouvrir de nouvelles orientations professionnelles. Ici, je me sens bien. On croit en moi. Mon avenir est ici. Je le sais ».