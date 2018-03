DOSSIER RISQUE NUCLÉAIRE: «Le corps humain est une source ambulante de radioactivité»

«Savez-vous que faire en cas d’accident nucléaire?» est le slogan de la campagne d’information que le Centre de crise a lancée la semaine passée à l’occasion de l’actualisation du plan d’urgence nucléaire. Cette campagne d’information a pour objectif d’informer la population sur le risque nucléaire et les bons réflexes en cas d’accident. Car, malgré toutes les mesures de sécurité, les contrôles et les mesures de prévention, un incident n’est jamais totalement à exclure. À l’occasion de cette campagne, nous avons donné la parole à un certain nombre d’experts en radioactivité et sécurité nucléaire.

Le plan d’urgence veille sur notre santé. Mais comment les substances radioactives peuvent-elles affecter notre organisme? Nous avons posé la question aux experts du SPF Santé publique et de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS): Paul Pardon et Pascal Guilmin.

Quel est le danger pour ma santé en cas d’accident nucléaire?

«Des substances radioactives peuvent se libérer en cas d’accident nucléaire. Selon la

direction du vent, ces substances vont se répandre sur le pays à travers un nuage radioactif. Les particules radioactives qui retombent, nous les avalons quand nous respirons. Elles peuvent augmenter le risque de développement d’un cancer après un certain temps.»

Que dois-je faire pour protéger ma santé?

«La meilleure chose à faire est de rester à l’intérieur d’un bâtiment et de garder les portes et les fenêtres fermées. Coupez aussi les systèmes de ventilation et recouvrez les grilles. Protégez-vous tant bien que mal contre l’air extérieur, de façon à ne pas entrer en contact avec les particules radioactives. Écoutez aussi attentivement les recommandations des autorités publiques. Dans certaines situations, et uniquement sur l’avis des autorités publiques, des comprimés d’iode peuvent aussi aider à vous protéger contre l’iode radioactif.»

Quelle est l’utilité des comprimés d’iode?

«L’iode est une substance naturelle que l’on retrouve dans l’environnement et dans la nourriture. Quand nous la respirons ou l’avalons, notre corps la stocke dans la thyroïde afin de produire des hormones thyroïdiennes.

Toutefois, en cas d’accident nucléaire, de l’iode radioactif peut s’être libéré dans l’air. La thyroïde va vouloir stocker cet iode radioactif. Elle va alors être irradiée et le risque de cancer ou d’autres maladies va augmenter.

En prenant au bon moment des comprimés contenant de l’iode stable (non radioactif), vous faites en sorte que votre thyroïde soit déjà saturée en iode et vous l’empêchez d’absorber de l’iode instable (radioactif). Les comprimés d’iode stable protègent donc votre thyroïde. Ne prenez jamais de comprimé d’iode de votre propre initiative, mais attendez les recommandations des autorités compétentes.

Les comprimés d’iode ne protègent que contre l’iode radioactif, et pas contre les autres particules radioactives qui peuvent être présentes dans un nuage nucléaire. C’est la raison pour laquelle il est aussi important que vous restiez à l’intérieur d’un bâtiment.»

Qui doit avoir des comprimés d’iode chez lui?

Plus la personne est jeune, plus le risque de cancer de la thyroïde causé parde l’iode radioactif est grand. Plus la personne habite près d’un site nucléaire, plus l’exposition à de l’iode radioactif en cas d’accident nucléaire est grande.

C’est la raison pour laquelle nous conseillons aux groupes sensibles suivants d’aller chercher des comprimés d’iode:

Les habitants et les collectivités (par ex. entreprises, supermarchés) établi(e) dans une zone de 20 kilomètres ou moins autour des sites nucléaires (10 kilomètres pour l’IRE à Fleurus).

Les familles et les collectivités avec des enfants jusqu’à 18 ans dans toute la Belgique (par ex. écoles, crèches).

Les femmes enceintes et les femmes allaitantes dans toute la Belgique. La sensibilité à l’iode radioactif est plus forte présente déjà avant la naissance de l’enfant.

Cependant, personne ne peut toutefois être exclu de cette action préventive. C’est ainsi que, par exemple, un grand-père, qui accueille régulièrement ses petits-enfants, peut aller chercher des comprimés d’iode pour ses petits-enfants. Les comprimés d’iode sont disponibles gratuitement chez votre pharmacien.

Astuce

Alerté directement en situation d’urgence? Inscrivez-vous sur www.be-alert.be.

Demain dans Metro

Philippe Houdart de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire explique l’impact éventuel de la radioactivité sur notre alimentation.