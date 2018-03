Un hélicoptère de tourisme s’écrase dans l’East River à New York

Un hélicoptère s’est écrasé dimanche soir dans l’East River, à New York (Etats-Unis). Il s’agissait d’un hélicoptère de tourisme, un appareil de couleur rouge que des témoins ont vu s’approcher de l’eau puis s’y enfoncer partiellement, alors que le rotor tournait encore, battant les flots. Les autorités locales ont indiqué qu’une personne a été secourue, selon CNN, mais un nombre indéterminé de personnes se trouvait encore à l’intérieur de l’appareil au moment où les premières images du crash circulaient dans les médias. Les services de secours ont lancé une intervention, par bateau notamment. Selon les médias locaux, l’appareil a été stabilisé, et n’a pas coulé.

La police de la ville de New York a confirmé via Twitter qu’une équipe spécialisée ainsi que les pompiers sont descendus sur place, après avoir été avertis de la présence d’un hélicoptère « dans l’East River près de East 90th Street ».

L’administration fédérale de l’aviation, la FAA, parle d’un incident près de Roosevelt Island, survenu vers 19h00 dans la soirée de dimanche. L’hélicoptère accidenté se retrouverait « retourné » dans l’eau. Des informations plus précises au sujet du nombre de personnes présentes à bord, leur identité et leur état, sont attendues plus tard dans la soirée.

source: Belga