Ukraine: Merkel espère relancer le processus de paix après l’élection russe

Angela Merkel a dit espérer lundi une relance du processus de paix en Ukraine après la présidentielle russe, les accords de Minsk, dont Berlin et Paris sont les parrains, étant dans l’impasse depuis des mois. « Nous allons voir après l’élection russe de dimanche comment nous pourrons donner un nouvel élan pour de véritables progrès dans ce processus de Minsk », a indiqué la chancelière allemande lors d’une conférence de presse à Berlin, à quelques jours du scrutin dont Vladimir Poutine est le grandissime favori.

« J’attends déjà depuis le premier jour de la signature de ces accords de Minsk que nous arrivions à un cessez-le-feu, c’est le premier objectif, qui tienne plus de 10 jours », a-t-elle ajouté.

Ces accords, signés le 12 février 2015 sous l’égide de Paris et Berlin, n’ont jamais permis de mettre fin au conflit, la Russie et les séparatistes pro-russes d’une part, et l’Ukraine de l’autre s’accusant mutuellement d’exacerber les tensions.

Kiev et les Occidentaux accusent aussi la Russie de soutenir militairement les rebelles, ce que Moscou dément.

Une tentative de créer une mission de casques bleus n’a par ailleurs toujours pas abouti, malgré l’accord de principe des parties au conflit et des mois de négociations.

Interrogée sur une éventuelle levée des sanctions pesant sur la Russie, la chancelière a souligné que ce n’était pas à l’ordre du jour.

« Je souhaite que nous ayons d’abord des avancées et ensuite seulement nous pourrons discuter de la question des sanctions. Mais ce devront être de bonnes et importantes avancées », a-t-elle dit.

Le conflit entre l’armée ukrainienne et les séparatistes a fait plus de 10.000 morts depuis son déclenchement en avril 2014.

source: Belga