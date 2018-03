Trafic intelligent: premières mises en service fin 2018 sur les autoroutes de Wallonie

Applications pour smartphones, véhicules connectés, pesage dynamique des poids lourds, amélioration des prévisions météo, etc: la fin de l’année 2018 est l’échéance annoncée lundi par le gouvernement wallon et son bras financier, la Sofico, pour mettre en service toute une série de projets de gestion « dynamique et intelligente » du trafic sur les autoroutes et les principales nationales de Wallonie. La Sofico a validé dernièrement le financement d’un plan d’investissements « ITS » (système de transport intelligent) élaboré avec l’administration wallonne, pour un total de 166 millions d’euros (moitié en investissement, moitié en exploitation).

« Ces investissements s’inscrivent dans la stratégie européenne de déploiement massif de l’ITS, première phase vers des véhicules totalement autonomes », a souligné le ministre wallon de la Mobilité Carlo Di Antonio, en présentant ce plan à la presse au Centre PEREX, le centre de trafic de la Région wallonne, dont la surface est en train d’être quintuplée en contrebas de l’échangeur de Daussoulx (E42/E411).

Le plan prévoit notamment la mise en service, en décembre prochain, d’un système de détection par imagerie des poids lourds en surcharge, qui repérera les essieux et les pneus sur lesquels est exercée une pression trop forte, et enverra les p-v à la société de transport. C’est aussi en décembre 2018 qu’est annoncé le développement d’applications web ou smartphone pour les usagers, qui remplaceront les bornes de secours, informeront sur l’état du trafic et les chantiers ou diffuseront une web radio calibrée sur le tronçon où circule l’usager.

La mise en service d’une infrastructure capable d’interagir avec les « véhicules connectés », premier pas vers les véhicules sans chauffeurs, est également annoncée pour la fin de cette année, dans le cadre du projet européen C-Roads.

Source: Belga