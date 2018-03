Retour à la normale sur la ligne ferroviaire Bruxelles-Namur

La SNCB signale que la circulation a pu reprendre de manière normale sur la ligne 161 reliant Bruxelles et Namur. Vers 05h45, l’opérateur ferroviaire a reçu le feu vert du parquet pour permettre à nouveau aux trains de circuler via Watermael-Boitsfort, où un corps avait été découvert dimanche soir le long des voies. Trains rapides et omnibus vont donc pouvoir assurer de manière habituelle l’heure de pointe du matin. Depuis dimanche soir, une déviation des trains entre Namur et Bruxelles avait été mise en place, via Louvain (Leuven), mais cette mesure n’est désormais plus nécessaire, indique Thierry Ney, du service de presse de la SNCB.

Source: Belga