Plus de 120 organisations veulent une manifestation nationale contre le racisme le 24 mars

Plus de 120 organisations lancent lundi un appel à une manifestation nationale contre le racisme, la haine, la discrimination, les inégalités et les agressions le samedi 24 mars à Bruxelles. Les associations souhaitent une large participation de la société civile pour lancer un signal clair en faveur d’une société plus solidaire. Le 21 mars est la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. « Après de précédentes manifestations en décembre, janvier et février, qui ont amené des milliers de personnes dans la rue, la protestation doit se poursuivre », estime l’ASBL Ella.

Les organisations avancent une série de revendications politiques. Elles veulent, entre autres, que des tests proactifs pratiques soient accompagnés de sanctions sur le marché du travail et des logements. Elles souhaitent également que les autorités s’assurent d’un accueil de qualité des migrants, respectant les droits humains et basé sur l’intégration, la régularisation et un traitement social équitable pour les nouveaux arrivants et les sans-papiers.

Les 120 associations sont de toutes tailles et issues de toutes les Régions du pays. La Ligue des Droits de l’Homme, le MRAX, Hart boven hard/Tout autre chose et la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés de Bruxelles en font notamment partie.

Source: Belga