Nice accueillera le Grand Départ du Tour de France en 2020

Près de quarante ans plus tard, la promenade des Anglais va servir de cadre à la plus grande course cycliste du monde. Le Grand départ du Tour de France 2020 sera donné de Nice, ont annoncé lundi les organisateurs de l’épreuve. Il avait déjà été donné de la ville méditerranéenne en 1981. Il s’agit du 37e passage de la Grande Boucle par Nice. Le premier remontait à 1906 et le dernier a eu lieu en 2013, lors de la 100e édition, à l’occasion d’un contre-la-montre par équipes. Après la Vendée (Noirmoutier), l’été prochain, puis Bruxelles en 2019, le Tour de France retrouvera donc la France avec cette fois, les bords de la Méditerranée. L’annonce, gardée secrète jusqu’au dernier moment, a été faite lundi conjointement à Nice par Christian Estrosi, maire de Nice et président délégué de la région, et par le directeur du Tour Christian Prudhomme.

Le coup d’envoi de la 107e édition sera donné le samedi 27 juin 2020, a précisé Christian Prudhomme. L’été sportif 2020 sera particulièrement chargé avec en outre l’Euro de football (12 juin-12 juillet) et les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août).

« Je pense que beaucoup de coureurs auront un très large sourire en apprenant la nouvelle », a déclaré le directeur du Tour qui n’a donné aucune précision supplémentaire sur le parcours. Christian Prudhomme a souligné que « les dernières éditions de Paris-Nice ont montré que la variété des paysages et des reliefs dans la région était propice au suspense, à l’attaque… au spectacle ! C’est exactement ce que nous souhaitons pour donner une totalité dynamique au Tour 2020 ».

Le Tour de France a fait étape pour la dernière fois à Nice en 2013, l’année de sa centième édition partie de Corse. Mais il était déjà parti de la grande ville de la Côte d’Azur en 1981. Cette année-là, Nice avait accueilli les deux premières journées de course, un prologue gagné par Bernard Hinault et deux demi-étapes, la première gagnée par Freddy Maertens et la seconde un contre-la-montre par équipes par T-Raleigh. A Paris, le Breton, alors champion du monde, avait ensuite remporté la troisième de ses cinq victoires qui en font le codétenteur du record.

Source: Belga