Les Belges à l’étranger – Manchester City, avec De Bruyne et Kompany, écarte Stoke et se rapproche du titre

Manchester City a fait un nouveau grand pas vers le titre en s’imposant 0-2 sur le terrain de Stoke City lors du dernier match de la 30e journée de Premier League. Kevin De Bruyne et Vincent Kompany ont joué toute la rencontre pour la phalange de Pep Guardiola. Les ‘Skyblues’ n’ont pas mis longtemps avant de trouver le chemin des filets. Au terme d’un très beau mouvement collectif, l’Espagnol David Silva a marqué son 7e but de la saison en championnat (0-1, 10e). Dominateurs, les joueurs de City ont plié la rencontre en début de seconde période grâce une nouvelle fois à l’ailier espagnol, à la conclusion d’un mouvement illustrant la maîtrise technique et tactique des ‘Citizens’ (0-2, 50e). Les ‘Potters’ ne sont pas parvenus à cadrer une frappe de la rencontre.

Cette victoire, la 26e en 30 journées, rapproche un peu plus City du cinquième titre de son histoire. Le club compte compte 16 points d’avance à 8 journées de la fin.

Source: Belga