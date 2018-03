Les avocats gagnent en moyenne deux fois plus que les avocates

Tweet on Twitter

Les avocats perçoivent en moyenne une rémunération deux fois plus importante que celle des avocates, selon une étude du Centre Perelman de la faculté de droit et de criminologie de l’ULB, qui s’est intéressée aux 5.123 avocats bruxellois francophones à la demande de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Le Soir se fait l’écho de ses conclusions lundi. La différence de rémunération s’explique en partie par la pyramide des âges: si la profession se féminise (2.349 avocates sur les 5.123), les femmes avocates sont surtout présentes dans la tranche d’âge des 20-29 ans (65%), puis des 30-39 ans (53%). Or, c’est après 40 ans, dans les âges où les hommes sont largement majoritaires dans la profession, que la rémunération grossit.

L’étude, qui comportait également un sondage auprès d’un millier d’avocats environ, constate que de nombreuses avocates quittent le barreau lorsqu’elles sont âgées de 30 à 40 ans, optant pour un autre métier. Il apparait par ailleurs que 82% des avocats déclarent travailler un minimum de 40 à 49 heures hebdomadaires, tandis qu’un avocat sur cinq travaille entre 60 et 79 heures/semaine.

Source: Belga