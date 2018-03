L’avion accidenté en Iran ramenait en Turquie la fille d’un homme d’affaires

L’avion privé turc qui s’est écrasé dimanche en Iran, dans une région montagneuse enneigée, transportait la fille d’un important homme d’affaires et ses amies. Elles revenaient en Turquie après avoir fait la fête aux Emirats arabes unis, selon des médias turcs. L’avion transportait, en tout, 8 passagers et trois membres d’équipage, de Charjah vers Istanbul. Selon des médias turcs, l’avion transportait Mina Basaran, la fille d’un important homme d’affaires turc, Huseyin Basaran, et ses sept amies. Elles étaient parties célébrer aux Emirats arabes unis pour « enterrer la vie de jeune fille » de Mina Basaran avant son mariage. Elle s’était fiancée en octobre. Agée de 28 ans, la jeune femme siégeait au conseil d’administration de la compagnie de son père, toujours selon la même source.

Selon le quotidien Hurriyet et plusieurs chaînes de télévision turques, le Challenger 604 construit par Bombardier appartenait à la société Basaran Holding Company du père de Mina Basaran. La société basée à Istanbul est présente dans les secteurs de l’énergie, de la construction et du tourisme.

Les causes de l’accident ne sont pas encore connues et un responsable iranien a laissé entendre qu’il y avait peu de chance de retrouver des survivants. Deux hélicoptères seront envoyés sur place lundi, alors que le lieu de l’accident est difficilement accessible par voie terrestre vu sa situation isolée. Selon l’agence Irna, le crash a eu lieu à 18h45. La pilote était une ancienne pilote de chasse de l’armée turque, selon Hurriyet.

source: Belga