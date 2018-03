Images filmées dans le vestiaire des femmes à Gand: un des suspects libéré

Deux suspects ont été interpellés dans le cadre de l’affaire concernant des images volées probablement filmées dans les vestiaires des femmes du complexe sportif de la Haute-Ecole HoGent à Gand, a indiqué le parquet de Flandre orientale lundi. L’un des suspects, âgé de 22 ans, a été entendu par un juge d’instruction. Celui-ci ne l’a pas placé sous mandat d’arrêt et l’a libéré. « Les premières indications concernant son implication n’ont pas été confirmées par l’enquête plus approfondie », indique le parquet.

Le deuxième suspect âgé de 41 ans sera entendu mardi.

La police de Gand a reçu plusieurs plaintes dans cette affaire. Lundi matin, des connexions au forum incriminé ont été constatées via le compte d’un suspect et plusieurs vidéos ont été supprimées.

Source: Belga