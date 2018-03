Ex-espion: Washington est indignée mais n’évoque pas une éventuelle responsabilité russe

La Maison Blanche a exprimé lundi son indignation après l’empoisonnement de l’ex-espion russe Sergueï Skripal au Royaume-Uni, affirmant sa solidarité avec Londres mais refusant de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de Moscou dans cette affaire. « L’utilisation d’un agent innervant mortel contre un citoyen britannique sur le sol britannique est une honte », a lancé Sarah Sanders, porte-parole de Donald Trump, dénonçant une attaque « irresponsable ».

Interrogée sur le rôle de Moscou, la porte-parole de la Maison Blanche a esquivé. « Nous sommes au côté de notre allié et nous les soutenons pleinement », a-t-elle simplement répondu.

La Première ministre britannique Theresa May a estimé lundi « très probable » que la Russie soit responsable de l’empoisonnement de l’ex-espion. Soulignant que l’agent innervant utilisé était une substance de qualité militaire développée par la Russie, elle a donné jusqu’à mardi soir à Moscou pour fournir des explications.

La Russie a immédiatement et vivement réagi, dénonçant une « provocation » et « un numéro de cirque » de Mme May lors de sa déclaration devant le parlement britannique.

Le 4 mars, Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Youlia, 33 ans, ont été découverts empoisonnés sur un banc de la petite ville de Salisbury, en Angleterre. Ils sont dans un état « critique mais stable », en soins intensifs.

source: Belga