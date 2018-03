Euro 2016 – Un hooligan russe écroué en France pour l’agression d’un Anglais lors de l’Euro-2016

Un hooligan russe de 31 ans, soupçonné d’avoir participé au violent tabassage d’un supporteur anglais en marge de l’Euro-2016 de football à Marseille, a été inculpé et placé en détention provisoire lundi soir, a annoncé le procureur de la ville. Soupçonné de s’être acharné à coups de chaise sur sa victime, l’homme, extradé depuis l’Allemagne où il avait été interpellé en février, a été inculpé pour « violences en réunion avec arme, suivies d’une infirmité permanente », a précisé à l’AFP le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux.

Plusieurs autres supporters russes avaient été condamnés pendant l’Euro de football à des peines allant jusqu’à deux ans de prison ferme pour des agressions, et leur participation aux ultra-violentes « chasses à l’Anglais » qui avaient eu lieu autour du Vieux-Port de Marseille, selon les termes du procureur de l’époque.

Le Russe mis en examen lundi soir a quant à lui été rattrapé 20 mois plus tard par la justice française, qui avait émis un mandat d’arrêt international à son encontre.

La police allemande l’a interpellé mi-février lors d’une escale à l’aéroport de Munich (sud), alors qu’il comptait se rendre à Bilbao (nord-ouest de l’Espagne) pour assister à un match d’Europa League Athletic Bilbao-Spartak Moscou.

Son arrestation avait suscité une protestation officielle de l’ambassade de Russie en Allemagne. Des supporters de football russes avaient posté sur les réseaux sociaux une photo censée le représenter, l’identifiant sous le simple prénom de « Pavel », et avaient lancé une collecte pour le soutenir.

Le 11 juin 2016, un supporteur britannique de 51 ans, Andrew Brache, avait été tabassé à Marseille, en marge du match Angleterre-Russie. M. Brache avait été frappé notamment avec une barre de fer. Il avait dû être réanimé par massage cardiaque, et souffrait de graves blessures au cerveau, ainsi que de plusieurs os cassés. Un autre supporter britannique de 47 ans, Stewart Gray, avait également été grièvement blessé lors de ces violences.

source: Belga