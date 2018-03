Elon Musk songe à des bases sur la Lune ou Mars pour sauver l’humanité

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La société SpaceX du milliardaire américain Elon Musk, qui a lancé en février une puissante fusée vers Mars, pourrait mener dès l’an prochain des vols-tests de son vaisseau interplanétaire, dans la perspective d’assurer la survie de l’espèce humaine, a annoncé dimanche son dirigeant. Ce vaisseau pourra effectuer « des vols courts, des sortes d’allers-retours ascendants et descendants, probablement au premier semestre de l’an prochain », a précisé M. Musk lors de la conférence « SXSW » à Austin, au Texas.

Le but à long terme de ces projets est la construction de bases sur la Lune ou sur Mars, ce qui pourrait permettre d’assurer la survie du genre humain et favoriser ainsi sa régénération sur Terre en cas de troisième guerre mondiale, a expliqué le milliardaire. Dans cette perspective, « une base lunaire et une base martienne qui pourraient peut-être aider à régénérer la vie ici sur Terre seraient vraiment importants ».

A 46 ans, Elon Musk, patron du constructeur de voitures électriques Tesla, est l’un des innovateurs les plus en pointe aux Etats-Unis. Sa fusée spatiale Falcon Heavy, estampillée « la plus puissante au monde », a décollé avec succès le 6 février de Floride avec pour équipage un mannequin en combinaison spatiale au volant d’une voiture électrique rouge Tesla. Sa destination est l’espace lointain, à une distance à peu près équivalente de celle de Mars par rapport au Soleil, où l’engin sera placé en orbite après que les trois lanceurs auront repris le chemin de la terre ferme.

source: Belga