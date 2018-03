ATP Indian Wells – Roger Federer en huitièmes au petit trot

Roger Federer, tenant du titre, s’est facilement qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de tennis d’Indian Wells (dur/8.909.960 dollars), lundi aux Etats-Unis. Le Suisse, 36 ans et N.1 mondial, n’a pas encore été battu cette saison. Lauréat de l’Open d’Australie et du tournoi de Rotterdam, il signe un 14e succès de rang en 2018. Il a écarté le Serbe Filip Krajinovic (ATP 28/N.25) sur le score de 6-2, 6-1 après 59 minutes de jeu. Il défiera, en huitièmes de finale, le Français Jérémy Chardy (ATP 100), vainqueur de son compatriote Adrian Mannarino (ATP 23/N.20) 7-5, 4-6, 6-1.

Federer, qui compte 97 titres dont 20 en Grand Chelem, a déjà remporté Indian Wells à 5 reprises (2004, 2005, 2006, 2012 et 2017). En l’absence de son dauphin, Rafael Nadal, et après les éliminations d’Alexander Zverev (ATP 5/N.4), Lucas Pouille (ATP 12), Novak Djokovic (ATP 13) ou encore John Isner (ATP 18), ‘RF’ est le principal candidat à sa propre succession.

Source: Belga