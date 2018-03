Accident d’avion à Katmandou: 17 survivants mais aussi des cadavres récupérés de l’épave

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Des cadavres ont été récupérés de l’épave de l’avion qui s’est écrasé lundi à l’atterrissage à l’aéroport de Katmandou, au Népal, ont indiqué des responsables de l’aéroport. Selon différents médis, l’avion transportait 67 personnes et 17 personnes auraient pu être évacuées. L’avion reliait Dacca à Katmandou, selon la chaîne LCI qui précise aussi qu’à la suite de cet accident, l’aéroport international Tribhuvan de Katmandou a été fermé et tous les vols à l’arrivée ont été déroutés vers d’autres destinations.

« Nous sommes en train d’essayer d’éteindre les flammes et de porter secours aux passagers », a déclaré à l’AFP Prem Nath Thakur, porte-parole de l’aéroport. BFM TV précise que, selon ce porte-parole, l’avion de ligne est sorti de la piste d’atterrissage et a fini sa course dans un terrain de football situé à proximité.

source: Belga