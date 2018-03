Un étonnant nuage en forme de moustache aperçu aux Etats-Unis

Une branche locale du Service national américain de météorologie a publié la photo de « l’un des nuages les plus rares du monde », un « nuage fer à cheval ».

Le 8 mars dernier, en fin de journée, la photographe Chrisy Grimes a immortalisé un nuage atypique au-dessus de la ville de Battle Mountain, dans l’Etat américain du Nevada. Le lendemain, l’antenne locale du National Weather Service américain (NWS) a publié la photo sur son compte Twitter en indiquant qu’il s’agissait de « l’un des plus rares nuages du monde ».

One of the rarest clouds ever. This was taken over Battle Mountain, Nevada, USA on 8 March 2018.

It's called a horseshoe cloud for obvious reasons. #nvwx

Credit goes to eagle-eye Christy Grimes. pic.twitter.com/XgQDY77ZzM

— NWS Elko (@NWSElko) March 9, 2018