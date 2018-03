Se désintoxiquer pour réduire son stress numérique

Facebook, Whastapp, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat… nombreuses sont les applications qui nous bombardent de notifications à longueur de journée. Test-Achats nous livre quelques astuces pour réduire notre stress numérique au quotidien.

Que ce soient les réseaux sociaux ou les applications de messagerie, de photos ou d’actualité, chacune d’entre elles a la possibilité de vous solliciter directement sur votre smartphone par des notifications sonores ou visuelles. Des interpellations qui ne sont pas sans provoquer un certain stress au quotidien.

Gérer au mieux ses notifications

Une désintoxication numérique est cependant possible comme l’explique Test Achat qui nous livre quelques pistes pour y arriver. La première étape passe par la gestion des notifications. Il est ainsi possible de les désactiver complètement (‘Paramètres’ – ‘Notification’ sur Android ou ‘Réglages’ – ‘Notifications’ sur iOS). Autre choix, désactiver uniquement le son si la notification visuelle ne vous dérange pas (‘Paramètres’ – ‘Son’ – ‘Sonnerie de notification par défaut’ – ‘Aucune/ Discret’ sur Android ou ‘Réglages’ – ‘Notifications’ puis configurez chaque appli sur iOS).

S’attaquer aux sollicitations Facebook

Le nombre de mises à jour sur le fil d’actualité Facebook et les notifications qui les accompagnent sont une source de stress indéniable. Pour ne plus perdre du temps avec un fil d’actualité pollué par des informations inutiles il est possible de le personnaliser en faisant le choix de ne plus suivre les publications de certains de vos contacts, auxquelles vous êtes automatiquement abonnés en devenant amis (‘Préférence du fil d’actualité’ – ‘Ne plus suivre des personnes’). Vous pouvez également gérer les notifications que vous recevez dans le menu ‘Paramètre de notifications’. La lecture automatique des vidéos vous gêne? Il est possible de la désactiver (‘Paramètres’ – ‘Vidéos’ – ‘Lecture auto des vidéos’ pour la version web ou ‘Paramètre de l’application’ – ‘Lecture automatique’ pour la version mobile).

Se libérer de ses emails

Votre boîte mail affiche un nombre faramineux de messages en attente de lecture? Pour gérer au mieux son organisation, Test Achat préconise tout d’abord de se désabonner des newsletters en cliquant sur le lien de désinscription généralement situé en bas du mail. Il est également conseillé de supprimer ou d’archiver vos messages au fur et à mesure et si c’est possible de séparer votre boîte personnelle de la professionnelle, et de désactiver les notifications de cette dernière en-dehors des heures de travail. Vous pouvez également faire le choix de ne la consulter uniquement qu’à une heure précise. Il vous sera également possible de gérer les notifications de vos emails, mais uniquement à partir d’un ordinateur.

