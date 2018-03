Inégalités hommes-femmes : une injustice qui date

Aujourd’hui, en Belgique, l’écart salarial moyen entre hommes et femmes, sur base annuelle, atteint 22%. En Russie, la loi qui protégeait les femmes contre les violences conjugales a été retirée, tandis qu’en Pologne ou en Irlande, l’avortement n’est autorisé qu’en cas de viol. Mais ces inégalités ne datent pas d’hier. Elles prennent racines depuis la nuit des temps comme le montrent l’illustratrice Soledad Bravi et la reporter Dorothée Werner, du magazine ‘Elle France’, qui explique cette discrimination dans leur ouvrage «Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes?» Une manière de comprendre l’origine de ce problème et d’avancer vers une société plus égalitaire.

Au début de l’ouvrage vous dites que si vous réussissez à expliquer la cause de ces inégalités, peut-être nous «repartirons sur des bases plus justes». À qui vous adressez-vous?

Soledad Bravi: «À tout le monde. Je pense qu’on a tous une connaissance des injustices faites aux femmes, mais elle est brouillée par les différents discours que l’on entend.»

Grâce à votre ouvrage on découvre que les inégalités naissent dès la préhistoire et se base sur une différence physiologique entre les sexes.

Dorothée Werner: «Tout part de l’idée de l’homme que seul son sperme suffit à faire des bébés et que la femme est un réceptacle. Elle perdure encore aujourd’hui, puisqu’il y a des parents qui expliquent à leurs enfants qu’on fait un bébé quand papa met sa graine dans le ventre de la maman. On en oublie dans ce récit que la maman a une graine sans laquelle il ne se passerait rien. C’est de cette idée fausse et tronquée que découle toute une série de représentations sur la place de l’homme et de la femme dans le monde. Comme le fait qu’elle soit passive, lui actif et qu’il s’occupe d’assurer la survie de l’espèce. On peut considérer cela comme une espèce d’explication de base qui a été ensuite alimentée par les religions.»

Les hommes aussi sont enfermés dans ce conditionnement

Vous avez également fait des choix plus thématiques comme celui d’évoquer le combat des droits civiques de la communauté afro-américaine.

D.W: «Ce n’est pas un hasard. L’histoire de la conquête des droits civiques par les femmes en Europe est largement influencée par celle des féministes noires américaines qui étaient féministes autant qu’elles étaient antiracisme. Il y a des choses qui ne peuvent pas être passées sous silence.»

On découvre des anecdotes hallucinantes comme le fait qu’au Moyen-Âge, les femmes étaient considérées comme impures pendant quarante jours après leur accouchement. Qu’est-ce qui vous a le plus surpris en rédigeant cet ouvrage?

S.B: «C’est de découvrir qu’au 19e siècle, Napoléon écrit un code civil, qui était absolument génial puisqu’il reprenait tous les droits pour en faire un vrai bouquin, mais qu’il en profitait pour enlever tous les droits à la femme. C’était il n’y a pas très longtemps et en plus il est encore d’actualité dans toute l’Europe. C’est dingue, ça m’a scié.»

D.W: «Le code Napoléon met vraiment la femme sous la tutelle de son mari, c’est une régression étonnante. Mais j’avoue que je n’avais pas non plus pris la mesure de l’ampleur de la chasse aux sorcières. On estime qu’il y a eu quand même 100.000 femmes qui ont été assassinées, brûlées, noyées alors qu’il s’agissait de personnes qui avaient une certaine connaissance des plantes médicinales et qui aspiraient vraiment à la connaissance, à la culture, la lecture, raison pour laquelle on les a qualifiées de sorcière.»

Il y a également de nombreuses autres discriminations encore plus récentes comme des lois qui ont été modifiées seulement dans les années 70 ou qui persistent encore aujourd’hui.

S.B: «Oui, comme le fait qu’en Pologne les femmes n’ont plus le droit d’avorter. Ce que l’on oblige les femmes à faire avec leur corps, alors qu’elles devraient en disposer librement, est incroyable. Je n’en reviens pas.»

Malgré toute cette violence, vous arrivez à illustrer une situation grave sous la forme d’un dessin humoristique comme le fait que les seigneurs au Moyen-Âge avaient le droit de violer une mariée le soir de sa nuit de noce?

S.B: «Oui, mais parce que sinon, on pleure. C’est un truc qui fait mal au bide. À partir du moment où j’arrive à mettre une forme d’humour, ça fait mieux passer la pilule pour certains sujets, mais ça ne la dédramatise pas. Il m’a fallu vachement digérer l’information.»

Quelle est aujourd’hui la solution pour résoudre ces inégalités?

S.B: «En lisant le livre, les gens vont prendre conscience de plein de choses. Il faut ensuite le donner à ses enfants parce que c’est eux qui vont pouvoir changer les choses. L’idée, c’est quand même de construire quelque chose de nouveau.»

D.W: «Par l’éducation, la discussion, l’écoute non dogmatique. Les féministes ont tout à perdre à se taper sur la gueule entre elles. Il faut aussi impliquer les hommes dans ce combat, ils sont concernés autant que nous par cette histoire, parce qu’eux aussi ils sont enfermés dans ce conditionnement. Et il est peut-être temps de mettre tout ça à plat.»

Laura Sengler

«Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes?», Soledad Bravi, Dorothée Bravi, éditions Rue de Sèvres, 96 pages, 10,50€