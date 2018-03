Après son crachat sur une ado, l’ex-footballeur Jamie Carragher s’excuse

L’ancien défenseur de Liverpool et désormais consultant football à la télévision britannique Jamie Carragher a présenté ses excuses après une vidéo le montrant en train de cracher sur une adolescente de 14 ans.

Dans cette vidéo largement diffusée dans les médias britanniques, on voit l’ancienne légende des Reds se pencher à la fenêtre de sa voiture et cracher en direction d’un autre véhicule roulant à ses côtés, samedi peu après la défaite de Liverpool 2-1 face à Manchester United.

Selon les médias, un des crachats a atteint en plein visage une jeune fille de 14 ans installée sur le siège passager de la voiture.

Sur la vidéo, on entend une voix masculine dans la voiture dire « Pas de chance Jamie, 2-1! » avant que l’ancien footballeur ne crache.

(Découvrez la vidéo sur mobile)

Carragher, qui avait assuré le commentaire du match pour la chaîne Sky Sports, a déclaré avoir présenté ses excuses à la famille, reconnaissant être « sorti de ses gonds ».

« Totalement déplacé. Je me suis excusé personnellement auprès de toute la famille ce soir. J’avais été chambré 3-4 fois sur la route alors que j’étais filmé et je suis sorti de mes gonds. Ce n’est pas une excuse », a tweeté Carragher.

