31 ans, l’âge auquel on dépense le plus d’argent dans une vie

Si vous avez ou que vous allez bientôt avoir 31 ans, accrochez-vous ! Selon un nouveau sondage, c’est l’âge dans une vie où on dépense le plus d’argent.

ClearScore, une entreprise britannique de crédit, a interrogé 3.000 personnes au sujet de leurs dépenses. Résultat : c’est à l’âge de 31 ans, en moyenne, qu’on dépense le plus d’argent au cours de sa vie. D’après les résultats de cette enquête, les personnes âgées de 31 ans auraient besoin de 43.000 livres sterling, soit environ 48.400 euros, pour couvrir les différentes dépenses qui s’accumulent à cet âge.

Voiture, maison, mariage, enfant,…

Selon ce sondage, les plus grandes dépenses effectuées à 31 ans sont un mariage (27 %), l’achat d’une maison (25 %), l’arrivée d’un bébé (20 %) et payer la lune de miel (14 %). Ces chiffres sont sensiblement les mêmes en Belgique puisque selon les dernières statistiques officielles, l’âge moyen au premier mariage était en 2016 de 32,5 ans pour le premier conjoint et de 30 ans pour le second membre du couple. De plus, selon une récente enquête sur les crédits menée par Wikifin.be, 31 ans est l’âge moyen auquel le Belge emprunte de l’argent pour l’achat d’une voiture. L’âge du premier emprunt hypothécaire arrive quant à lui un peu plus tôt puisque près de la moitié des répondants ont indiqué l’avoir souscrit aux alentours de 29 ans.

31 ans, le bel âge ?

Si vous avez ou que vous allez bientôt avoir 31 ans, vous risquez donc de dépenser beaucoup d’argent. Néanmoins, tout n’est pas perdu pour vous, bien au contraire ! Pour vous messieurs, une étude récente a demandé à un groupe de femmes âgées entre 20 et 35 ans de dresser le portrait de l’homme idéal : celui-ci a 31 ans (mais il a aussi les yeux et les cheveux bruns, il mesure 1,86 m et il est professeur). Quant à vous mesdames, selon un sondage mené en 2014 auprès de 2.000 personnes, c’est à 31 ans que les femmes atteindraient un pic de confiance sexuelle. Selon une autre étude de 2010, c’est à cet âge que les femmes seraient au top de leur beauté.