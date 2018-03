Tout le monde a le droit de réussir

De nombreux jeunes sont en difficulté, en marge de la société. En tant que banque d’un monde qui change, BNP Paribas Fortis entend offrir à chacun les mêmes chances de réussite. Via sa Fondation, la banque aide chaque année plus de 2.000 jeunes à s’intégrer via une série de projets éducatifs mis sur pied par des associations locales.

Notre avenir est entre les mains des jeunes. Il est donc indispensable de leur donner les opportunités nécessaires pour devenir des citoyens à part entière. « Hélas, nous remarquons que de nombreux enfants et jeunes sont laissés pour compte », explique Marc Felis, responsable de BNP Paribas Fortis Foundation. « Il y a de plus en plus de jeunes en décrochage scolaire et d’enfants souffrant d’un handicap ou d’une maladie grave qui ont du mal à s’accrocher à leur scolarité. »

« Nous pensons qu’il est essentiel que tout le monde bénéficie des mêmes chances. C’est pourquoi nous concentrons les efforts de la Fondation sur le soutien d’associations qui viennent en aide aux enfants et aux jeunes en difficulté en leur proposant différents projets éducatifs. Car l’éducation, c’est la meilleure garantie de développement et d’intégration sociale. »

