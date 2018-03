Quand des enfants découvrent qu’entreprendre, « c’est cool »

Cela fait plus de quarante ans que BNP Paribas Fortis soutient le Vlajo et les Jeunes Entreprises, qui permettent aux écoliers et aux étudiants de goûter à l’entrepreneuriat.

Via le Vlajo et les Jeunes Entreprises, les écoliers et étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur ont l’opportunité de lancer leur propre petite entreprise. Pendant quelques mois, ils peuvent en effet développer leur projet comme s’il s’agissait d’une véritable entreprise.

Pour ce faire, ils bénéficient notamment des conseils de collaborateurs de BNP Paribas Fortis qui les guident bénévolement dans la gestion financière de leur petite société, et les aident aussi à exécuter des transactions bancaires de base. Chaque mini-entreprise peut par ailleurs chercher de l’inspiration en discutant avec les starters coaches de la banque.

« Les jeunes découvrent ainsi qu’entreprendre, ça peut vraiment être ‘cool’ », explique Peter Coenen, directeur du Vlajo. « C’est un peu comme un cours d’éducation physique: ils explorent les limites de leur créativité et de leur ingéniosité, testent leurs techniques multidisciplinaires, apprennent à performer en équipe et mettent leur endurance à l’épreuve. »

