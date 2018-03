VIDEO. Le cadavre d’un mystérieux poisson découvert en Australie

Le cadavre d’un mystérieux monstre marin, échoué sur une plage, a été découvert par un couple à Bundaberg, dans l’est de l’Australie.

La semaine dernière, John Lindholm et son épouse Riley se promenaient sur la plage à Bundarbeg, une petite ville du Queensland, dans l’est de l’Australie, quand leur regard a été par un gigantesque cadavre de poisson, dans un état de décomposition avancé, sur le sable.

Fish and chips anyone? This mystery fish washed up on a beach on #Bundaberg ’s coast in #Qld : https://t.co/raFKutnxgG @abcnews pic.twitter.com/6nkh6O61Fx

Intrigué par cette étrange créature d’environ 2m de long et de 150 kg, John Lindholm a pris des photos et une vidéo qu’il a publiées sur les réseaux sociaux. « J’ai vu beaucoup de poissons, mais je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré l’homme à ABC Sydney.

Si les images de ce poisson en décomposition sont impressionnantes, il ne s’agirait pas d’un monstre marin non-identifié ni du cousin de Nessie, le Monstre du Loch Ness. Des experts du Queensland Museum pensent qu’il s’agit d’un mérou géant, également appelé mérou lancéolé. Néanmoins, vu l’état du poisson, ils ne peuvent en être sûrs à 100 %. De quoi laisser planer le doute chez les internautes. En quatre jours, la vidéo de la créature échouée sur le sable a été vue plus de 700.000 fois.

Néanmoins, une photo du même poisson prise un peu plus tôt montre qu’il s’agirait bien d’un mérou géant.

Hey Ron. That link didn’t work. But yes as long as you credit abc news. Here’s another pic I was sent of the same fish (just a bit fresher! ) pic.twitter.com/fwLDsvHKZa

— Jess Lodge (@jess_lodge) March 12, 2018