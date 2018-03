WRC – Le Français Sébastien Ogier remporte le Rallye du Mexique, Thierry Neuville 6e

Le Français Sébastien Ogier (M-Sport-Ford) a remporté le Rallye du Mexique, 3e des 13 épreuves du championnat du monde WRC, dimanche reprenant du même coup, pour 9 points, la tête au classement général au détriment de Thierry Neuville. A l’issue des 22 spéciales et de la Power Stage, Sébastien Ogier, tenant du titre mondial, a devancé de 1:13.6 l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20) pour son premier podium de l’année et le Britannique Kris Meeke (Citroën C3), 3e à 1:29.2.

C’est la 42e victoire en WRC pour Ogier, vainqueur cette année au Monte-Carlo en ouverture de la saison.

Thierry Neuville (Huyndai i20) a pris lui la 6e place de ce rendez-vous sur terre à 9:13. Vainqueur du Rallye de Suède, Neuville avait pris la tête du classement du championnat du monde. Le Belge a connu plusieurs soucis depuis vendredi (perte de pression d’essence, transmission et crevaisons) et avait choisi de décaler son départ dans la Power Stage pour tenter de réussir une bonne spéciale. Il a terminé 4e et a grappillé deux points supplémentaires.

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul engrangent dix points au total et comptent 51 points au classement général pour 60 désormais à Sébastien Ogier.

Le Français Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde et 72 fois vainqueur d’un rallye WRC, effectuait son retour en WRC, a signé une 5e place finale. Pour son premier rallye sur terre depuis 2013, l’ancien patron de la discipline avait pris la tête samedi après l’ES11 avant de rétrograder en raison d’une crevaison. « Notre erreur n’est pas d’avoir tapé, mais de nous être arrêté pour changer le pneu », avait confié le Français.

Le prochain rendez-vous est fixé au Tour de Corse du 5 au 8 avril. Thierry Neuville avait remporté ce rallye l’an dernier.

Source: Belga