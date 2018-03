Veviba – Un scandale à « mettre à profit » vers de « nouvelles pratiques transparentes »

La FWA, la Fédération wallonne de l’agriculture, a indiqué vendredi soir avoir « multiplié les contacts avec les différents maillons de la chaîne agroalimentaire » dans les heures précédentes, en rapport avec le « scandale » lié aux fraudes détectées aux abattoirs Veviba. La FWA souhaite, dans cette affaire, se porter partie civile, ce qu’elle espère faire de manière conjointe avec les autres membres de l' »Agrofront », soit le Boerenbond et l’ABS, Algemeen Boerensyndicaat. Une confirmation doit encore venir de leur part, mais cette formule devrait être privilégiée, indique la FWA. « D’autres maillons de la chaîne

agroalimentaire envisagent la même démarche », affirme le syndicat agricole wallon.

La FWA regrette que la « fraude économique » et sanitaire découverte chez Veviba jette un discrédit « sur l’ensemble de la chaîne » de la viande, entrainant pour les éleveurs un risque de « conséquences économiques majeures » alors que le secteur est déjà en difficulté. Pour cet organisme, le scandale doit être « mis à profit » pour réformer les normes et contrôles, vers de « nouvelles pratiques transparentes », tant au niveau de l’ensemble des abattoirs que du commerce de bétail en général. « Dès à présent, nous attendons de l’ensemble des pouvoirs publics qu’ils soutiennent et favorisent l’atteinte d’un tel objectif », ajoute-t-il.

La FWA va réunir son bureau ce dimanche matin, l’occasion de « fixer son action » pour les prochains jours.

Source: Belga