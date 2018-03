Tirreno-Adriatico – Tiesj Benoot veut finir dans le top 10

Tiesj Benoot aligne les places d’honneur sur Tirreno-Adriatico (WorldTour). Le Belge de l’équipe Lotto Soudal, qui a terminé les trois dernières étapes dans les 6 premières places, a pour ambition de terminer au sein du top 10 de la ‘course entre deux mers’. Tiesj Benoot, 24 ans ce dimanche, a terminé la 5e étape à la 4e place après une nouvelle bonne prestation sur les routes italiennes. Il occupe, à deux journées de l’épilogue, la 8e place au général. « Mon plan était simple: accompagner les meilleurs jusqu’au sommet », a raconté le récent vainqueur des Strade Bianche.

« Je n’ai pas répondu à l’attaque d’Adam Yates (vainqueur de l’étape, NDLR). J’ai vu que Peter Sagan avait encore trois coéquipiers autour de lui et qu’il a décidé d’attendre. Ce n’était, in fine, pas le bon choix. C’est dommage car j’avais de bonnes sensations mais l’écart a stagné et Yates l’a emporté », a expliqué Benoot.

Le Belge, qui a ouvert son compteur victoire début mars, compte 39 secondes de retard sur le Polonais Michal Kwiatkowski (Team Sky). « J’aimerais accrocher un top 10 final. Cependant, je suis conscient que le contre-la-montre final à San Benedetto del Tronto n’est pas trop mon truc. Mais je vais me battre », a-t-il ponctué.

Source: Belga