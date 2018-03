Ostende gagne sa 19e Coupe de Belgique, la 6e d’affilée, en émergeant face à Mons-Hainaut

Tweet on Twitter

Ostende a conquis sa 19e Coupe de Belgique de basket (messieurs), la 6e d’affilée, en s’imposant en finale face à Mons-Hainaut, dimanche à Forest National, après prolongation 84 à 80. Les Ostendais prennent ainsi leur revanche sur des Montois qui l’avaient emporté dans la finale de 2011 face à Ostende. Les hommes de Daniel Goethals ont pourtant donné beaucoup de fil à retordre à Ostende forçant les Côtiers à la prolongation. Les hommes de Dario Gjregja l’ont finalement emporté 84-80 pour ajouter un nouveau trophée dans leur vitrine.

Vainqueur aussi des six derniers titres de champion de Belgique sur les 18 de son histoire, Ostende a remporté la Coupe de Belgique en 1962, 1979, 1981, 1982, 1983, 1985, 1989, 1991, 1997, 1998, 2001, 2008, 2010 et de 2013 à 2018. Mons-Hainaut compte deux Coupes de Belgique à son palmarès avec des succès en 2006 et, donc, 2011.

Source: Belga