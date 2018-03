Les Belges à l’étranger – Un doublé de Batshuayi donne la victoire à Dortmund contre Francfort

Michy Batshuayi continue sur sa lancée en Allemagne. Le Diable Rouge, prêté par Chelsea, a signé dimanche un doublé qui a permis au Borussia Dortmund de battre Francfort (3-2). Les Borussen ont ouvert la marque grâce à l’aide involontaire d’un défenseur adverse, Marco Russ (12e, 1-0). La seconde période a connu un scénario plus animé notamment via une percutante reprise la tête de Luka Jovic (75e, 1-1). Mais aussi grâce à Batshuayi qui, posté dans le rectangle adverse, a immédiatement redonné l’avance à Dortmund (77e, 2-1).

Dortmund semblait bien parti pour s’imposer quand Danny Blum a de nouveau égalisé pour Francfort (90e+1, 2-2). Enfin, Batshuayi a prouvé une nouvelle fois qu’il était dangereux quand il se trouvait dans les seize mètres adverses en inscrivant son 5e but (90e+4, 3-2).

Après 28 journées, Dortmund (45 points) est 3e et Francfort (42) 5e.

En Italie, les arrêts de jeu ont également été importants à Genoa-AC Milan (0-1). Les Milanais se sont imposés grâce à un but de la tête d’Andre Silva (90e+4). Chez les Génois, Stéphane Omeonga est monté au jeu à la place de Luca Rigoni (74e). Au classement, Milan (47 points) est 6e et Genoa (30) 13e.

