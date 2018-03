Les Belges à l’étranger – Mirallas a marqué son premier but avec l’Olympiacos à Platanias

L’Olympiacos s’est imposé à Platanias (0-4) dimanche à l’occasion d’un match de la 24e journée du championnat de Grèce. Kevin Mirallas a inscrit, sur penalty (35e, 0-3), son premier but depuis son retour dans l’équipe du Pirée avant de céder sa place (75e). Silvio Proto a joué toute la rencontre, Guillaume Gillet est monté au jeu (66e) et Vadis Odjidja est resté sur le banc. Romao (14e) et l’ex-Anderlechtois Marko Marin (24e) avaient déjà mis l’Olympiacos à l’aise quand Mirallas a marqué son premier but depuis son arrivée d’Everton lors du dernier mercato hivernal. Pape Abou Cisse (58e) a complété le travail.

Au classemenent, l’Olympiacos (50 points) est troisième à quatre unités de l’AEK Athènes et à deux du PAOK (52), qui s’affrontent dimanche (18h30) à Salonique. Platanias (10 points) est bon dernier.

Source: Belga