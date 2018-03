Le Celtic, avec Boyata, aligne un quatrième Old Firm d’affilée

Le Celtic Glasgow a remporté pour la quatrième fois d’affilée le « Old Firm », le derby contre les Rangers, dimanche à Ibrox Park (2-3) dans le cadre de la 30e journée du championnat d’Écosse. Le but de la victoire a été inscrit par l’attaquant français Odsonne Edouard (69e, 2-3) alors que les Bhoyz étaient réduits à dix suite à l’exclusion de son défenseur Jozo Simunovic (57e). Dedryck Boyata a participé au succès du Celtic tandis que Charly Musonda est resté sur le banc. Le match a été spectaculaire et les Rangers ont mené deux fois à la marque par Josh Windass (3e, 1-0) et Daniel Candeias (26e, 2-1) mais le Celtic a refait son retard par Tom Rogic (11e, 1-1) et Moussa Dembelé (45e+1, 1-1). Auteur de son 7e but, l’attaquant français a également donné le ballon sur le but gagnant d’Edouard (69e, 2-3). Au classement, le Celtic conforte sa première place. Il compte 67 points, soit neuf de plus que les Rangers, qui ont joué un match de plus.

Aux-Pays-Bas, Utrecht s’est promené face à Vitesse (5-1). Chez les vainqueurs, Cyril Dessers n’est pas monté au jeu. Kevin Begois, le gardien réserve, a suivi du banc la victoire de Groningue sur Zwolle (2-0). Après 27 journées, Utrecht (47 points) est 4e et a quasiment assuré sa place dans les barrages pour la dernière place en Europa League: il compte 11 points d’avance sur le 8e. Vitesse (41), Zwolle (40) et Groningue (29) restent 6e, 7e et 13e.

En Espagne, la Real Sociedad s’est inclinée 2-1 à l’Espanyol Barcelone dans un match de la 28e journée. Adnan Januzaj est monté au jeu (67e) à la place de William José, qui avait ouvert la marque pour les visiteurs (41e, 0-1). L’équipe locale a pris la seconde période à son compte. Leo Baptistao a égalisé (51e, 1-1) et Gerard Moreno a donné la victoire aux Catalans en transformant en deux temps un penalty (72e, 2-1) Au classement, les deux équipes changent de places: l’Espanyol (35 points) devient 12e et la Real Sociedad (33) 13e.

Source: Belga