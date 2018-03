Jeux Paralympiques 2018 – Les sœurs Sana au pied du podium en Super-G

Tweet on Twitter

Eléonor et Chloé Sana se sont classées 4es du Super-G, catégorie personnes malvoyantes, dimanche aux Jeux Paralympiques d’hiver en Corée du Sud. Les deux sœurs étaient, la veille, montées sur le podium en descente, où elles avaient décroché une historique médaille de bronze. Dans la descente, samedi à Pyeongchang, la Britannique Menna Fitzpatrick, candidate au podium, avait chuté. Elle n’a pas vécu la même mésaventure le lendemain, se hissant sur le podium en troisième position derrière un duo de tête inchangé: la Slovaque Henrieta Farkasova a pris l’or et la Britannique Millie Knight l’argent, comme en descente.

La skieuse Eléonor Sana, et sa guide Chloé, ont réalisé un chrono de 1:36.00, à 5.93 de la championne paralympique. Les deux « Sœurs de glisse » chausseront les skis une nouvelle fois mardi, pour les épreuves du Super-combiné, qui ont également lieu au Jeongseon Alpine Centre.

Source: Belga