Des éclaircies avant le retour de la pluie lundi après-midi

Il fera généralement sec dimanche après-midi avec des maxima pouvant aller jusqu’à 16 degrés. Les éclaircies seront présentes jusqu’à lundi à la mi-journée, a indiqué l’IRM. Dans la nuit de dimanche à lundi, le risque d’averse sera limité. Il fera le plus souvent sec sous une alternance d’éclaircies et de champs nuageux. Les minima oscilleront entre 4 et 8 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud.

Lundi, la journée débutera sous un ciel parfois voilé et dans des conditions sèches. Rapidement, la couverture nuageuse s’épaissira et de nouvelles pluies sont attendues en milieu de journée au littoral et le long de la frontière française. La pluie s’étendra sur l’ensemble du territoire. Les maxima varieront entre 7 et 13 degrés. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud à sud-ouest et pourra souffler en rafales de 50 ou 60 km/h.

Mardi, le ciel sera toujours fort couvert avec des périodes de pluie et des averses importantes. Dans le courant de l’après-midi, l’IRM attend des conditions plus sèches à partir de l’ouest et de la frontière française. Il fera un peu plus frais que les jours précédents avec des maxima oscillant entre 4 et 8 degrés. Le vent d’ouest à nord-ouest sera modéré à assez fort et pourra souffler en rafales de 50 km/h en matinée.

Le retour à un temps sec est attendu mercredi.

