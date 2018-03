Denis Ducarme veut lancer des assises « qualité et respect »

Tweet on Twitter

Le ministre de l’Agriculture, Denis Ducarme, veut mettre en place des assises « qualité et respect » à la suite de l’affaire Veviba. Il lancera une proposition en ce sens lundi au cours d’une réunion de concertation de la chaîne de la filière viande (de l’éleveur à la distribution), a-t-il fait savoir dimanche. Ces assises devront déterminer « un programme de nouvelles mesures à prendre ». Le ministre Ducarme plaidera « naturellement auprès des Régions pour qu’elles soient pleinement associées à ce programme ».

« Il doit y avoir un avant et un après Veviba. Cette affaire a jeté l’ombre sur la filière viande de notre pays, alors que celle-ci propose des produits de grande qualité. La filière viande ne peut évidemment pas être réduite à Veviba », a-t-il souligné.

Ce programme qu’il entend déterminer avec les Régions et les différents acteurs constitue une « étape essentielle à la restauration de la confiance avec un consommateur légitimement heurté et inquiet après les révélations apportées par l’enquête judiciaire ».

L’entreprise Veviba a perdu ses agréments pour un atelier de découpe et un surgélateur industriel situés à Bastogne, après qu’une perquisition menée la semaine dernière a révélé une falsification de renseignements sur la date de congélation de la viande et une non-conformité de plus de 50% des produits contrôlés.

Source: Belga