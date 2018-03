Bpost Cup – Ostende décroche au bout du suspens la 19e Coupe de Belgique de son histoire

Ostende a remporté la 65e édition de la Coupe de Belgique en s’imposant 80-84 après prolongation au terme d’une finale qui aura tenu toutes ses promesses devant 6.500 spectateurs à Forest National dimanche. Dans une salle surchauffée garnie pour moitié de supporters montois, le duel démarrait sur les chapeaux de roue. Ostende faisait parler sa défense en creusant un premier écart à 5-11 grâce à un Salumu en verve. Précis à longue distance, Mons renversait la vapeur et prenait la tête à la fin du premier quart-temps : 18-16.

Dès le début du deuxième quart-temps, Elias et Idiris Lasisi se livraient un match dans le match qui tournait à l’avantage du côtier: 22-30 (13e). Alors que Mons était revenu à 28-32, Ostende appuyait une nouvelle fois sur l’accélérateur pour se détacher à 30-42 au repos.

Après la pause, Mons augmentait son intensité défensive et réduisait petit à petit l’écart. Les Renards terminaient le quart-temps en trombe pour revenir à 51-55 avant les dix dernières minutes. Poussés par leur public, les joueurs de Daniel Goethals rétablissaient l’égalité à 57 partout.

À 72-73 à 5 secondes du buzzer, Jones avait l’occasion d’offrir la victoire aux Montois mais le meneur n’inscrivait qu’un seul de ses deux lancers et envoyait tout le monde en prolongation: 73-73. Dans le temps supplémentaire, Salumu scellait le sort de la partie d’un tir primé et sur la ligne des lancers francs pour fixer le score final à 80-84 et offrir une 19e coupe de Belgique au BCO, la sixième de rang.

C’est aussi le 12e titre consécutif du coach d’Ostende, Dario Gjergja. Dusan Djordjevic, le capitaine ostendais, a été nommé MVP de la finale avec 18 points, 4 rebonds et 5 assists.

Source: Belga