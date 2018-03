ATP Indian Wells – Novak Djokovic sorti par le Japonais Taro Daniel

Novak Djokovic n’aura pas gagné une rencontre lors du Masters 1000 d’Indian Wells (dur/8.909.960 dollars). Le Serbe, 13e mondial et tête de série N.10, a été battu dimanche au deuxième tour par le Japonais Taro Daniel (ATP 109). Alors qu’il a mené 5-2 dans le premier set et 5-3 dans le deuxième, ‘Nole’ s’est finalement incliné 7-6 (3), 4-6 et 6-1 après 2 heures et 32 minutes de jeu. Trop inconstant, Djokovic est donc éliminé dès son entrée en lice dans le tournoi californien qu’il a déjà remporté cinq fois. Absent depuis Wimbledon 2017, l’ancien N.1 mondial avant fait son retour à la compétition à l’Open d’Australie, où il avait été battu en huitièmes de finale pour le Sud-Coréen Chung.

A noter aussi l’élimination du Français Lucas Pouille (ATP 12/N.9), battu par l’Indien Yuki Bhambri (ATP 110) sur un double 6-4.

Source: Belga