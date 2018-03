Deux brebis mortes dans le Limbourg : un deuxième loup en Flandre ?

Deux brebis ont été retrouvées mortes samedi dans le Limbourg, très probablement tuées par un loup, a indiqué dimanche l’ASBL Landschap.

Celle-ci suspecte qu’un deuxième loup rôde dans la région car les premiers constats ne correspondent pas au comportement de la louve Naya, qui se promène depuis plusieurs semaines aux abords du domaine militaire de Bourg-Léopold.

Un éleveur de Bree et un autre de Rotem (Dilsen-Stokkem) sont tombés ce week-end sur une brebis morte. Les deux bêtes ont très probablement été attaquées par un loup, a commenté Jan Loos, administrateur délégué de Landschap. Des échantillons ADN ont été prélevés sur place. Samedi, plusieurs témoignages ont par ailleurs fait état de la présence dans la région d’un loup en plein jour.

Ce double décès et les témoignages laissent penser qu’on a affaire à un deuxième loup plutôt qu’à une excursion de Naya, selon Jan Loos. La louve allemande, équipée d’un émetteur par des scientifiques, vit depuis près de deux mois dans les alentours de Bourg-Léopold, là où vivent aussi des centaines de brebis, sans avoir jamais semblée intéressée par les ovins. Elle est en outre décrite comme assez farouche. «Elle n’est en mouvement que la nuit.»

Les données de l’émetteur de Naya sont attendues afin de l’écarter définitivement de la liste des «suspects».

Appel à témoins

S’il s’agit d’un deuxième carnivore, Jan Loos pense qu’il provient des Pays-Bas. Dans le Limbourg néerlandais, plusieurs signalements évoquant un loup sont parvenus la semaine passée, entre autres à Lottum, Venlo et Heythuysen. «C’est en outre un exemplaire qui s’en est déjà pris à des brebis», a ajouté le responsable de Landschap. «Si on tient compte des observations effectuées chez nous, on pourrait conclure qu’il s’agit d’un loup qui se déplace du nord vers le sud de la vallée de la Meuse.»

L’ASBL appelle les témoins à se manifester via internet (www.welkomwolf.be), ajoutant que les gens ne doivent pas avoir peur de l’animal. «Les histoires de loups attaquant les humains, c’est pour les contes», avait déjà fait savoir l’Agence flamande des bois et forêts (ANB). Les éleveurs dont le cheptel serait victime d’une attaque peuvent être indemnisés.

Un loup retrouvé mort