Claude François en cinq dates

Le 11 mars 1978 s’éteignait Claude François. Icône de la chanson française, l’artiste connu pour ses tubes « Comme d’habitude », « Magnolia Forever », « Alexandrie, Alexandra » et ses irremplaçables Clodettes laissait, à 39 ans, des fans inconsolables. Quarante ans plus tard, retour sur la carrière du musicien, dont on commémore la mort cette année.

Naissance en Egypte le 1er février 1939

Claude François naît le 1er février 1939 à Ismaïlia (Egypte). Il est le fils d’un directeur du trafic du canal de Suez. Sa mère est musicienne tout comme ses oncles. Parti à l’âge de 17 ans en France, il commence comme batteur dans les boîtes de Monte-Carlo en 1960. Conseillé par Brigitte Bardot et Sacha Distel, rencontrés à Saint-Tropez, il part pour la capitale. En 1962, sous le pseudonyme de « Koko », il publie son premier disque, « Nabout twist », qui fait un bide.

« Belles, belles, belles » (1962)

Après avoir repris son patronyme, Claude François s’offre une adaptation d’un succès des Everly Brothers : « Belles, belles, belles ».

La naissance des Clodettes (1966)

S’il emprunte aux Anglo-Saxons nombre de titres, dont il achète les droits d’adaptation, il s’inspire aussi de leur art de la scène. En 1966, il s’entoure des Clodettes, des danseuses qui l’accompagnent lors de ses prestations scéniques.

« Comme d’habitude » (1967)

C’est sa rupture avec la chanteuse France Gall, qui lui inspire « Comme d’habitude ». Elle devient en anglais « My Way » et est réinterprétée par les plus grands, de Sid Vicious à Frank Sinatra.

Disparition du chanteur (11 mars 1978)

Claude François décède le 11 mars 1978 après s’être électrocuté à son domicile parisien. Sa mort provoque une grande émotion auprès de ses fans. Pendant deux jours, quelque 200 personnes camperont devant son immeuble. Le jour des obsèques, sa dernière chanson qui évoque sa ville natale, est dans les bacs, « Alexandrie Alexandra ».