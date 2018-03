Un concours propose d’être payé pour parcourir l’Europe

Tweet on Twitter

Avis aux youtubeurs en herbe et aux influenceurs amateurs d’Instagram qui n’ont encore rien prévu cet été. Un concours organisé par la compagnie de voyage en bus Busabout propose d’être payé pour parcourir l’Europe en publiant des photos et des vidéos.

Les apprentis Casey Neistats du monde entier seront alléchés par la perspective d’un voyage tous frais payés à travers l’Europe avec Busabout. Ce service d’autobus permet de monter et de descendre à volonté sur des itinéraires visitant les capitales européennes, mais aussi des sites naturels comme le Lac de Bled en Slovénie ou des villes balnéaires comme San Sebastian en Espagne.

Il est possible d’associer ses amis à l’aventure pour former une équipe de choc. Quatre gagnants seront choisis pour chaque plateforme de réseaux sociaux : Instagram, Snapchat, YouTube et Blogspot ou WordPress.

Une vidéo de 60 secondes

Pour tenter leur chance, les candidats doivent enregistrer une vidéo de 60 secondes expliquant pourquoi on devrait leur confier cette mission.

Le voyage (d’une valeur de 9.000 $, soit 7.320 €) inclut un pass illimité ‘Hop-on Hop-off’, l’hébergement, de l’argent de poche et une somme bonus remise en fin de parcours. Les vols retour sont également inclus.

Les candidats doivent être disponibles de mai à septembre. Clôture des inscriptions : le 17 avril.

Plus de détails sur https://www.busabout.com/ultimate-travel-squad.