WRC – Rallye du Mexique: Thierry Neuville déçu à l’issue de la 2e journée

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) occupent la 7e position du rallye au Mexique à l’issue de la deuxième journée de course, vendredi dans la région de Leon. Au classement général, ils comptent plus de 2 minutes de retard sur leur coéquipier et leader Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC). L’écart avec la 6e position est d’une minute et demie. Pour espérer remonter au classement, Neuville devra compter une défaillance des autres concurrents. La seule bonne nouvelle pour Neuville est la situation du quintuple champion du monde Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC). Le Français n’occupe que la 5e place et ne reprend pour le moment pas trop de points au championnat. « Ce ne fut pas vraiment une journée très positive pour nous », a reconnu Thierry Neuville. « Avant le départ, j’étais vraiment motivé, même si je savais que nous devions être les premiers sur la route et ouvrir la voie à nos concurrents. Nous avons fait de notre mieux pour limiter la perte de temps. Juste avant le départ de la 5e spéciale, il y a au un problème de consommation excessive de carburant entraînant une baisse de la pression d’essence. Nous avons non seulement perdu 25 secondes, mais aussi deux places au classement. C’était vraiment décevant. Cet après-midi (vendredi), il n’y a pas eu de véritable amélioration. Au cours de la 8e spéciale, la direction assistée a brusquement cessé de fonctionner et nous avons encore perdu près de 40 secondes. Demain (samedi), c’est un autre jour. Nous ferons de notre mieux pour obtenir le meilleur résultat possible en fin de week-end. »

Source: Belga