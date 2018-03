WRC – Rallye du Mexique – Thierry Neuville 7e à plus de 2 minutes après la 2e journée, Loeb est 2e derrière Sordo

Le Français Sébastien Loeb (Citroën) impressionne pour son retour en Championnat du monde des rallyes (WRC). Le nonuple champion du monde occupe la 2e place du Rallye du Mexique à 7.2 secondes du leader, l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai), après la deuxième journée vendredi. Thierry Neuville, leader du Championnat, est 7e à 2:01.9, après avoir dû ouvrir les routes en terre et connu une perte de pression d’essence. L’Estonien Ott Tanäk (Toyota) complète le podium provisoire à 11 sec, devant le Britannique Kris Meeke (Citroën) à 25 sec et le quintuple champion du monde en titre, le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford), à 30 sec 2/10.

La journée a fait énormément de dégâts, avec les abandons du Britannique Elfyn Evans (M-Sport Ford) et des Finlandais Esapekka Lappi (Toyota), Teemu Suninen (M-Sport Ford) et Jari-Matti Latvala (Toyota).

Comme Sordo (10e), qui faisait sa première apparition de la saison lors de cette troisième manche, Loeb a profité d’un ordre de départ favorable (11e) vendredi matin, avant de frapper un grand coup dans l’après-midi. Troisième à mi-journée, Loeb a signé un premier temps scratch dans l’ES7, avant de dominer également l’ES8.

« On a perdu du temps à droite à gauche mais le bilan est encourageant », a déclaré Loeb. « Je ne me surprends pas mais je suis content d’être là. Après six ans d’absence, ce n’était pas gagné d’avance de se retrouver dans cette position face à une telle concurrence. »

Source: Belga