Proximus League – Le Cercle de Bruges renverse le Beerschot Wilrijk (3-1) et remonte dans l’élite

Grâce à sa victoire 3-1 contre le Beerschot Wilrijk, le Cercle de Bruges a remporté la finale de Proximus League au bout d’un final haletant, décrochant in extremis son ticket pour la Jupiler Pro League. Battus 1-0 au Kiel dimanche dernier, les hommes de Franky Vercauteren ont pris le meilleur départ grâce à des buts du Français Xavier Mercier (1-0, 30e) et du Brésilien Crysan (2-0, 35e). Le Beerschot a cru tenir le bon bout après un but de Tom Van Hyfte (2-1, 84e) mais le Cercle a finalement décroché son ticket après un penalty du Français Irvin Cardona (3-1, 90e).

Descendu dans l’antichambre du football belge au terme de la saison 2014-2015, le Cercle remonte donc en première division après 3 saisons à l’échelon inférieur. Triple champion de Belgique, le Cercle jouera sa 80e saison au sein de l’élite en 2018-2019, la première en tant que club satellite de l’AS Monaco, actionnaire majoritaire depuis mai 2017.

Source: Belga