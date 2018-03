Mondiaux de patinage de vitesse – Swings, 7e du 5.000m remporté par le Norvégien Pedersen, remonte à la 5e place au général

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Bart Swings occupe la 5e place du classement général allround des Mondiaux toutes distances de patinage de vitesse à l’issue du 5.000 m, deuxième épreuve de la journée, samedi au stade Olympiques d’Amsterdam, Pays-Bas. Quatorzième du 500m, Bart Swings a pris la 7e place du 5.000m avec un temps de 6:39.58. L’épreuve a été remportée par le Norvégien Sverre Lunde Pedersen en 6:33.81 devant les Néerlandais Sven Kramer, 31 ans, grandissime favori, 2e en 6:34.15 et Marcel Bosker, 3e en 6:35.39.

Au classement général, le Louvaniste occupe la 5e place avec 77.918 points. Le Néerlandais Patrick Roest, 22 ans, de l’équipe LottoNL-Jumbo, est en tête avec 76.677 points devant le Pedersen (76.801) et Kramer (76.845).

Dimanche, le 1.500m et le 10.000m sont au menu. Bart Swings, médaillé d’argent du départ groupé (mass-start) des Jeux Olympiques d’hiver à Pyeongchang le mois dernier, avait fini 5e des Mondiaux toutes distances l’an dernier à Hamar en Norvège.

Source: Belga