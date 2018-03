Mondial 2018 – « Cette promo est exactement ce qu’il me fallait »

Le rappeur Damso a réagi samedi de manière ironique sur Twitter à la polémique née du choix de l’Union belge de football de le prendre pour composer l’hymne officiel des Diables Rouges en vue de la Coupe du monde 2018 en Russie. « Cette promo est exactement ce qu’il me fallait pour mon album », écrit Damso. « Mesdames et mesdemoiselles, misandres et féministes, je vous pardonne et vous remercie pour cette confusion à mon égard », déclare-t-il. « Je ne sais pas quoi dire, je ne trouve pas les mots… c’est trop sympa! Je vous embrasse tendrement là où ça fait du bien », poursuit le rappeur

La polémique n’a cessé d’enfler ces derniers jours devant le choix du rappeur Damso pour composer l’hymne officiel des Diables Rouges en vue du Mondial 2018. Le Conseil des Femmes avait ainsi exigé que l’on mette un terme à la collaboration avec le rappeur en raison des textes de ses précédentes chansons, accusées de véhiculer des paroles dégradantes envers les femmes.

L’Union belge de football a finalement décidé de mettre un terme à sa collaboration avec l’artiste bruxellois jeudi soir.

Source: Belga