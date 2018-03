Les centres de prise en charge des violences sexuelles, un succès

Tweet on Twitter

En quelques mois, les centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) ont accueilli bien davantage de personnes que ce qui était attendu, rapporte De Morgen samedi. Depuis l’ouverture en novembre, et jusque fin février, le CPVS sur le site du CHU de Liège a reçu 40 personnes, celui de l’hôpital universitaire de Gand 77, et celui de Bruxelles 148. Un quart des personnes qui s’adressent à ces structures a moins de 18 ans.

La secrétaire d’Etat pour l’Egalité des chances Zuhal Demir (N-VA) estime que le projet-pilote est un succès et aimerait ouvrir trois nouveaux centres dès le début de l’an prochain, rapporte le journal.

Source: Belga