Le carnaval de La Louvière célébrera le Laetare les 11, 12 et 13 mars

La période du carnaval se poursuit dans la région du Centre. Un mois après le Carnaval de Binche, La Louvière prend le relais le week-end des 11, 12 et 13 mars. Début des festivités ce dimanche, dès 5 heures du matin.

Le jour se lèvera très tôt sur la Cité des Loups ce dimanche quand, dès 5 heures du matin, les Gilles, principaux acteurs du carnaval, se rassembleront dans les différents quartiers de la ville et convergeront progressivement vers la Grand-Place avec les autres groupes costumés. La journée sera entre autres ponctuée par un rondeau aux masques à 9 heures, un grand Rondeau à 12h30 sur la Place Communale et, vers 21 heures, par le traditionnel feu d’artifice. Deux sociétés carnavalesques fêteront leurs anniversaires, 140 ans pour les « Amis Réunions », 20 ans pour les « Indépendants ».

La journée de lundi commencera dès 10 heures avec la sortie des gilles dans le centre-ville. Un grand cortège se déroulera dès 17 heures, au départ de la Place Maugrétout vers la Place Mansart, au coeur de La Louvière. Les sociétés carnavalesques, gilles et travestis, sortiront mardi dès 15 heures. Les festivités culmineront à 21h30 avec les « brûlages des bosse » et feux d’artifice.

