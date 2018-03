La Croix-Rouge rejoint le Consortium 12-12

La Croix-Rouge de Belgique est à nouveau membre du Consortium 12-12, après l’avoir quitté il y a 12 ans, annonce l’organisation samedi. « Les organisations sont toujours restées en contact, ont toutes les deux évolué et ont fini par se rapprocher », précise le Consortium. Les procédures décisionnelles du Consortium, au centre du désaccord de la Croix-Rouge à l’époque, et de sa décision de finalement le quitter, se sont entre-temps « accélérées, affinées et clarifiées ». La décision de rejoindre à nouveau le consortium semble alors être venue naturellement, et répond aussi « à une demande claire du public et des médias pour une communication simplifiée en période de crise ». « Un seul interlocuteur augmente la vitesse et la qualité de l’attention des médias pour la catastrophe, ce qui en fin de compte bénéficie à nouveau aux personnes affectées », ajoute le communiqué.

Désormais, le consortium rassemble 7 membres, avec Caritas, Handicap International, Médecins du monde, Oxfam Solidarité, Plan, Unicef Belgique et, donc, la Croix-Rouge (Flandre et communauté française). Le consortium opère notamment des campagnes communes d’appels aux dons, après des catastrophes majeures ou face à des crises d’ampleur.

Source: Belga