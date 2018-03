Conflit israélo-palestinien – Un Palestinien tué par l’armée israélienne lors de heurts en Cisjordanie

Tweet on Twitter

Un Palestinien a été tué samedi par des tirs de soldats israéliens après des heurts entre colons israéliens et Palestiniens en Cisjordanie occupée, ont indiqué les secours et des sources de sécurité. Des sources de sécurité palestiniennes ont affirmé que les affrontements avaient débuté près de Naplouse quand des colons avaient attaqué des Palestiniens. Selon elles, l’armée israélienne est alors intervenue et a tiré en direction d’un groupe de Palestiniens. Le Croissant-Rouge palestinien a affirmé que la victime était un homme de 22 ans originaire d’Urif, près de Naplouse.

source: Belga